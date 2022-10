Filmowe Podlasie znowu (za)Atakuje! 19. edycja wielkiego święta podlaskiego kina – twórców i widzów

Październik 13, 2022

Filmowe Podlasie Atakuje 2022, fot. Alina Gabrel-Kamińska Filmowe Podlasie Atakuje 2022, fot. Alina Gabrel-Kamińska

14 filmów wyselekcjonowanych z blisko 30 zgłoszonych do konkursu Filmowe Podlasie Atakuje 2022 będzie można zobaczyć w najbliższą sobotę (15.10) w Kinie Forum. Fabuły, dokumenty, teledyski, animacje zostaną pokazane w dwóch blokach – o 18:30 i 20:15.

FILMOWE PODLASIE ATAKUJE! to jedna z najbardziej rozpoznawalnych akcji promujących kino niezależne, a zarazem platforma filmu autorskiego, artystycznego, nieprofesjonalnego i eksperymentalnego. Wśród twórców są poeci, dziennikarze, studenci szkół artystycznych i filmowych, artyści i niezależni filmowcy, którzy kręcą fabuły, dokumenty, klipy i animacje. Jedni dopiero debiutują, inni od lat nagradzani są na ogólnopolskich festiwalach.

– Po raz kolejny zaproponujemy widzom solidną dawkę filmów stworzonych przez podlaskich artystów, zarówno początkujących, jak i profesjonalnych, operujących różnymi technikami, tworzących w różnych gatunkach – mówi Monika Piskurewicz z Białostockiego Ośrodka Kultury.

Wstęp jest wolny. O tym, który film wygra zdecydują widzowie. Autor najlepszej produkcji otrzyma 2 tys. złotych i statuetkę Złotego Golfa. (mt)

Z Moniką Piskurewicz z Białostockiego Ośrodka Kultury rozmawiała Małgorzata Turecka:

Program wydarzenia:

godz. 18:30 FPA! ZESTAW I (75’)

WENUS Z WILLENDORFU, reż. Zuzanna Grajcewicz, scenariusz: Zuzanna Grajcewicz, Ewa Radzewicz, zdjęcia: Ewa Radzewicz / 2020, fabuła, 22’37’’

MARO FT. GHOSTFACE KILLAH & RAEKWON: THROWBACK BOOGIE, reż. Kobas Laksa / 2022, teledysk, 3’20’’

EVERYBODY WANTS TO GO TO HEAVEN, reż. Michał Franczak / 2022, dokument, 40’

NA BAGNA, reż. Przemysław Tymiński / 2022, teledysk, 2’14’’

BULWARÓWKA, reż. Zofia Paszkiewicz / 2022, animacja, 1’29’’

CZESŁAW MOZIL: MAMA ZAWSZE MÓWIŁA, reż. Maciek Szupica / 2021, teledysk, 3’39’’

godz. 20:15 FPA! ZESTAW II (75’)

OBCY ŚWIAT, reż. Nata Szada / 2022, fabuła, 11’

JAROMIR KAMINSKI: CIAO BENZINA, reż. Anouar Abou-Hilal, Monika Wyłoga / 2022, teledysk, 3’38’’

SLOW LIGHT, reż. Kijek/Adamski / 2021, animacja, 11’

MAYBE THE FOOT DOES, reż. Paweł Nazaruk / 2021, dokument, 14’31’’

23 THREADS: ATAVISTIC/LUPUS, reż. Rafał Januszczyk, 2022, teledysk, 3’30’’

DIABEŁ, reż. Jan Bujnowski / 2021, fabuła, 19’

MIESZKANIEC ŻARÓWKI, reż. Matylda Dąbrowska / 2022, animacja, 4’37’’

PIERWSZA POMOC LUDZKOŚCI, reż. Szupica/Kiziewicz / 2022, spot, 6’22’’

godz. 21:35 – Q&A, konkursy z nagrodami i oficjalne ogłoszenie wyników poprzedzone pokazem teledysku GIBBS X AVI: 30 STOPNI, reż. King Yeti