Filmowe Podlasie Atakuje to przegląd kina krótkometrażowego

11 października, 2024

Źródło: BOK Źródło: BOK

14 filmów krótkometrażowych będzie można zobaczyć w sobotę (12.10) w Kinie Forum podczas akcji Filmowe Podlasie Atakuje. Będzie to kino niezależne z filmem autorskim, artystycznym, eksperymentalnym, niekiedy nieprofesjonalnym.

To 21. edycja projektu Filmowe Podlasie Atakuje.

– Przez te wszystkie lata staramy się co roku takim jednym dużym przeglądem z konkursem i nagrodą publiczności podsumować sytuację kina krótkometrażowego w północno-wschodniej Polsce. A że dzieje się od tych ponad 20 lat tu sporo, to i sporo rzeczy jest do pokazania. Planujemy 14 filmów i będą to dokumenty, kilka klipów, fabuły, a również animacje – mówi Krzysztof Sienkiewicz z Białostockiego Ośrodka Kultury.

Jurorami w tym konkursie przeglądu Filmowe Podlasie Atakuje są widzowie i to właśnie ich głosy zdecydują, do kogo trafi nagroda Złotego Golfa.

Pokaz filmów rozpocznie się w sobotę (12.10) o 18:00 w Kinie Forum. Wstęp jest wolny, a Radio Akadera jest patronem medialnym tego przeglądu. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z Krzysztofem Sienkiewiczem z Białostockiego Ośrodka Kultury: