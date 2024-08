Festiwal Wschód Kultury/Inny Wymiar 2024: Muzyczna podróż przez Białystok

21 sierpnia, 2024

W sobotę 24 sierpnia, w różnych lokalizacjach miasta odbędą się koncerty, które przyciągną zarówno miłośników tradycyjnych brzmień, jak i nowoczesnych dźwięków. Na Rynku Kościuszki wystąpią zespoły Szeptucha i Zazula, natomiast w Klubie Fama usłyszymy Tappahall i Runforrest. Dla najmłodszych przygotowano koncert „Jazzbaja” w Białostockim Teatrze Lalek, a Maciejowa Kapela zagra na osiedlach Antoniuk i Piaski. Patronat nad wydarzeniami objęło Radio Akadera.

W sobotni wieczór na Rynku Kościuszki w Białymstoku odbędzie się wyjątkowy koncert, który połączy tradycję z nowoczesnością. Wystąpią dwa zespoły, które w unikalny sposób interpretują dziedzictwo muzyczne regionu oraz kultur słowiańskich. Pierwszy z nich to Szeptucha, białostocka formacja, która w swojej twórczości łączy echa dawnych tradycji z nowoczesnymi brzmieniami. Ich muzyka to swoiste „uzdrawianie” dźwiękiem, które przenosi słuchaczy w magiczny świat Podlasia. Zespół Zazula to polsko-ukraińska grupa, która łączy technikę śpiewu białego z elementami współczesnych gatunków muzyki rozrywkowej, takich jak rock czy elektronika. W swojej twórczości nawiązuje do wspólnego dziedzictwa kulturowego Polski i Ukrainy, budując muzyczne mosty między narodami.

W Klubie Fama wystąpi zespół Tappahall, którego unikalny mix indie rocka, synth popu i elektroniki zdobywa coraz większą popularność na polskim rynku. Zespół znany z singli takich jak „Nonexistent” czy „Jolly”, zaskakuje świeżymi aranżacjami i niezwykłą muzykalnością swoich członków co sprawia, że ich koncerty są pełne energii i nieprzewidywalności. Drugim artystą wieczoru będzie Runforrest, czyli Grzegorz Wardęga, krakowski singer-songwriter, który urzeka słuchaczy swoją emocjonalną i osobistą twórczością. Jego debiutancki album „Rytuał” przenosi odbiorców w wyjątkową podróż przez zawiłości ludzkich emocji, łącząc dźwięki syntezatorów z inspiracjami muzyką ludową i etniczną. Współpraca z czołowymi artystami oraz występy na prestiżowych festiwalach w Polsce i za granicą tylko potwierdzają niezwykły talent tego młodego artysty.

Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych melomanów oraz mieszkańców białostockich osiedli. W Białostockim Teatrze Lalek odbędzie się wyjątkowy koncert dla dzieci zatytułowany „Jazzbaja”. To magiczna podróż w świat najpiękniejszych melodii z polskich bajek i dobranocek, które zyskały nowe jazzowe brzmienie. Projekt Jazzbaja, łączący kreatywność z nostalgią. Dorosłym przypomni beztroskie chwile z dzieciństwa, a młodym słuchaczom przybliży muzykę z czasów ich rodziców i dziadków. Usłyszymy kultowe utwory, takie jak „Miś Uszatek” czy „Kaczka Dziwaczka”, które na nowo ożyją dzięki jazzowym aranżacjom.

Na osiedlach Antoniuk i Piaski atmosferę dawnych lat przywoła Maciejowa Kapela, zespół który swoją muzyką i stylem przypomina dawnych ulicznych cwaniaków z międzywojennej Polski. Ich repertuar, pełen utworów z Warszawy i Lwowa, to hołd dla starego miejskiego folkloru, podany w świeżej pełnej humoru formie. Członkowie kapeli znani z energicznych występów, zagrają zarówno do tańca jak i do zwykłej ulicznej zabawy. Kapela ma na koncie wiele prestiżowych nagród, co świadczy o ich kunszcie i pasji do podtrzymywania tradycji. Wstęp na wszystkie te wydarzenia jest wolny, co czyni je dostępnymi dla każdego mieszkańca Białegostoku. (hp)