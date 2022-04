Studenci Politechniki Białostockiej mogą się zgłaszać do Fabryki Dobrego Inżyniera

Kwiecień 14, 2022

To już ostatnia chwila, by dołączyć do Fabryki Dobrego Inżyniera. W programie może wziąć udział około 200 studentów Politechniki Białostockiej.

Mogą oni liczyć na certyfikowane szkolenia, warsztaty technologiczne prowadzone przez pracodawców oraz szkolenia komunikacyjne i interpersonalne.

Zajęcia będą realizowane od maja do lipca. Udział w projekcie jest bezpłatny, w całości finansowany ze środków UE.

Zapisywać się na szkolenia mogą studenci, którzy jeszcze nie brali udziału w projekcie, a kształcą się obecnie na czterech ostatnich semestrach studiów stacjonarnych I i II stopnia wszystkich kierunków i wydziałów PB. Szczegóły są tutaj. (mt)