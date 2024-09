Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy w Politechnice Białostockiej zaprasza uczniów szkół podstawowych. Zapisy trwają do 22 września

17 września, 2024

dr Łukasz Nazarko, wykładowca Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego, fot. A. Jakuć dr Łukasz Nazarko, wykładowca Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego, fot. A. Jakuć

Dlaczego banki kupują złoto? Czy faktycznie chroni ono przed inflacją? Jak stworzyć dobrą strategię firmy? – odpowiedzi na te i inne pytania z zakresu ekonomii i finansów poznają słuchacze Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego, który działa w Politechnice Białostockiej już od blisko 10 lat!

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy to bezpłatne spotkania o tematyce ekonomicznej dostosowane do potrzeb uczniów klas piątych i szóstych szkoły podstawowej.

– Zawsze staramy się tak komponować te zajęcia, aby one dotyczyły takich obszarów wiedzy, jak otoczenie gospodarcze, jak zarządzanie biznesem i organizacją, jak komunikacja i praca w grupie oraz takie zagadnienia, które pozwalają nam osiągać jakieś nowe cele na ścieżce samorozwoju związane z motywacją, technikami uczenia się, zapamiętywania – tłumaczy dr Łukasz Nazarko z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, który jest wykładowcą Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego.

Bezpłatne zajęcia będą odbywać się na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej (ul. Ojca Tarasiuka 2, Kleosin). Przewidzianych jest 6 spotkań. Zajęcia odbywać się będą w soboty (od października do stycznia), w godzinach od 10:00 do 11:30.

-To, co my chcemy zaproponować, to mniej sformalizowana forma uczenia się – taka, która zostawi taki depozyt wiedzy i umiejętności u naszych studentów, nie w wyniku takich suchych wykładów i studiowania podręczników, ale w wyniku zajęć interaktywnych, gdzie spróbujemy coś razem zrobić, gdzie spróbujemy coś razem za projektować, pobawić się, zagrać w jakąś grę i na tej podstawie wyciągnąć nietrywialne i ważne dla naszego życia późniejszego wnioski – przekonuje dr Łukasz Nazarko.

Zapisy uczestników Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego w Białymstoku na semestr zimowy 2024/2025 potrwają do 22 września 2024 r. za pośrednictwem FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. O wynikach rekrutacji zainteresowani zostaną powiadomieni mailem do 23.09.2024 r.

Harmonogram i tematy zajęć można sprawdzić na stronie programu EUD.

Równolegle z zajęciami dla dzieci prowadzone będą wykłady i prezentacje na temat przedsiębiorczości i wychowania dla rodziców i opiekunów. Harmonogram i tematy zajęć dla rodziców dostępne są na stronie programu EUD.

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy (EUD) zainaugurował swoją działalność w 2008 roku w Warszawie i funkcjonuje jako projekt ogólnopolski. Inicjatywa prowadzona jest przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych we współpracy z lokalnymi partnerami – najlepszymi polskimi wyższymi uczelniami ekonomicznymi. W tym gronie jest Politechnika Białostocka. (oprac. na podst. pb.edu.pl, AJ)

Posłuchaj całej rozmowy o Ekonomicznym Uniwersytecie Dziecięcym z dr. Łukaszem Nazarko, którą prowadzi Adam Jakuć.

