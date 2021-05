Egzamin ósmoklasisty. ALO PB zaprasza uczniów na wykłady

Maj 11, 2021

Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej przygotowało serię wykładów dedykowanych uczniom ósmych klas szkół podstawowych, których za dwa tygodnie czeka pierwszy ważny w życiu egzamin.

We wtorek (11.05) uczniowie mogą skorzystać z wykładu dotyczącego egzaminu z języka polskiego, w środę (12.05) – z matematyki, a w czwartek (13.05) – z języka angielskiego.

– Nasi nauczyciele, specjaliści w swoich dziedzinach, egzaminatorzy, robią taką małą powtórkę przed egzaminami, czyli omawiają arkusz egzaminacyjny, opowiadają jak on wygląda. Co ważne mówią o zakresie materiału, jaki może się zdarzyć na egzaminie, a co ważne w tym roku ten materiał jest trochę obcięty – mówi Tomasz Buczkowicz, dyrektor ds. programowych Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej.

Wykłady rozpoczynać się będą o 18.00 na fanpage liceum na FB. (mt/mc)