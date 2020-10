East Design Days. Dwa dni ze sztuką, architekturą i inspirującymi ludźmi

Październik 21, 2020

źródło: Politechnika Białostocka

Tym razem w formule telewizji internetowej, ale z udziałem ekspertów w dziedzinie designu i architektury oraz lekcją przedsiębiorczości dla młodzieży.

W czwartek (22 października) rozpocznie się trzecia edycja East Design Days, wydarzenia organizowanego przez Politechnikę Białostocką.

Na Wydziale Architektury powstaje studio telewizyjne, z którego będzie emitowany dwudniowy program: rozmowy, zdalne wykłady. O swojej pracy i motywacji opowiedzą m.in. Robert Konieczny – jeden z najbardziej znanych polskich architektów, tegoroczny laureat Nagrody Architektonicznej „Polityki”, Hernan Gomez, pochodzący z Argentyny architekt wnętrz czy Mateusz Kusznierewicz – mistrz olimpijski, biznesman, społecznik.

– Organizujemy to wydarzenie po to, by zarówno w naszym wydziale, jak w i mieście działo się więcej w sferze działań kreatywnych, które łączą ze sobą sztukę, design, technologię i biznes. Chcemy dzielić się wiedzą, pasją i talentami – mówi Adam Jakimowicz, prodziekan Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.

Goście będą dyskutować o tym, jak tworzyć miasta dla ludzi, jak design może współpracować z biznesem, o architekturze w świecie dziecka i wirtualnej rzeczywistości. Hasłem tegorocznej edycji są „Integracje” – East Design Days łączy kulturę, biznes, edukację, architekturę, sztukę, technologię.

– Z uczestnikami wydarzenia chcemy się w tym roku integrować przez szklany ekran. Mamy nadzieję, że mieszkańcy Białegostoku – i nie tylko – przyjmą nasze zaproszenie i pozwolą się zainspirować – mówi Elwira Horosz, projektantka.

W piątek (23 października) w programie są dwie lekcje przedsiębiorczości i kreatywności dla młodzieży. Gośćmi „Talentów Przyszłości” będą Mariusz Kędzierski – artysta, mówca motywacyjny i podróżnik, który urodził się bez rąk oraz Marcin Joka – absolwent Politechniki Białostockiej, współtwórca Photona. Wystąpią także Łukasz Brzozowski, Julia Gołaszewska i Michał Mioduszewski.

Szczegółowy program wydarzenia i link do transmisji dostępne są na stronie www.eastdesigndays.pl. (ea/mc)