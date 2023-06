Dzień Zdrowia Psychicznego na Politechnice Białostockiej

12 czerwca, 2023

Dzień Zdrowia Psychicznego, źródło: Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka zaprasza w najbliższą środę (14.06) na Dzień Zdrowia Psychicznego. W programie wydarzenia organizowanego w Centrum Nowoczesnego Kształcenia znalazły się pogadanki, warsztaty czy zajęcia sportowe. Do udziału w wydarzeniu zostali zaproszeni uznani eksperci i popularyzatorzy zdrowia.

Na zainteresowanych będą czekały stoiska: NFZ, Centrum Zdrowia Psychicznego Revit, Punkt Doradztwa Zawodowego, Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami oraz psychologa Politechniki Białostockiej i Fundacji Można Zwariować. Będą też dodatkowe atrakcje np. strefa relaksu, pokaz malowania piaskiem, wystawa prac studentów czy łamigłówki. Na miejscu będzie można skorzystać z porad prawnych.

Wydarzenie będzie podsumowaniem programu profilaktyki zdrowia psychicznego realizowanego na uczelni w ramach projektu „PB Dostępna” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

– Ten dzień będzie składał się z trzech równoległych działań. Pierwsze to będą wykłady prowadzone przez wybitnych specjalistów z kraju, którzy będą poruszali tematy bezpośrednio związane ze zdrowiem psychicznym. Drugie działanie to warsztaty, które będą się odbywały równolegle do wykładów. Ostatnie trzecie działanie to zajęcia na świeżym powietrzu. Nasi specjaliści będą pokazywali jak radzić sobie ze stresem za pomocą specjalnej techniki oddechu, czy też jak sport wpływa na obniżenie poziomu stresu w organizmie – mówi prof. Jarosław Szusta, prorektor ds. studenckich Politechniki Białostockiej.

Według Światowej Federacji Zdrowia Psychicznego w najbliższych latach zaburzenia psychiczne będą jednym z głównych problemów zdrowotnych ludzkości. Politechnika Białostocka, dostrzegając wagę tego problemu, chce edukować społecznie w zakresie profilaktyki zaburzeń emocjonalnych i psychicznych, a także wspierać walkę ze stygmatyzacją społeczną.

Szczegóły wydarzenia dostępne są tutaj. (mt)

Na temat Dnia Zdrowia Psychicznego z prof. Jarosławem Szustą, prorektorem ds. studenckich Politechniki Białostockiej rozmawiała Julitta Grzywa: