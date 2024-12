„Dzień z Absolwentami – historie triumfu zawodowego w logistyce”. Spotkanie byłych i obecnych studentów

W trakcie spotkania opowiedzieli o swojej edukacji na politechnice oraz o rozpoczętych ścieżkach kariery. Wskazali nie tylko na swoje sukcesy, ale również przestrzegali przed błędami. – Studenci muszą już podczas studiowania zadać sobie pytanie, co mnie interesuje. Ja sobie tego pytania nie zadałam i dopiero po pięciu latach studiów zacząłem myśleć, no ale gdzie ja chcę pracować? I to był mój błąd. – mówi Agata Pogorzelska, Starszy Analityk w Zespole Zakupów Biokomponentów i Dodatków do Paliw w koncernie paliwowym. – Ja powinnam podczas jeszcze studiowania znaleźć pasję, znaleźć to, co chciałabym robić i rozwijać się w tym kierunku – dodaje.