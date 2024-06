Dzień Wolności i Praw Obywatelskich

4 czerwca, 2024

We wtorek (04.06) mija 35 lat od tzw. wyborów czerwcowych, czyli pierwszych częściowo wolnych w historii Polski po II wojnie światowej. Od 2013 roku 4 czerwca jest Dniem Wolności i Praw Obywatelskich.

Głosowanie z 4 czerwca 1989 roku przyniosło zdecydowane zwycięstwo opozycji solidarnościowej i jednocześnie porażkę komunistycznej władzy. To doprowadziły do powstania całkowicie nowej sytuacji politycznej.

Większość zapytanych przez nas białostoczan wiedziała co to za data.

– To wyzwolenie z pod jarzma, w końcu mogliśmy się cieszyć, nie musieliśmy liczyć na nikogo i mogliśmy sami decydować też o sobie. W 1989 roku to zmienił się może rząd, to była rząd Tadeusza Mazowieckiego, pamiętam to po prostu z telewizji. Pamiętam, uczestniczyłam w tych wyborach. Odeszliśmy od socjalizmu i komunizmu, przeszliśmy do gospodarki rynkowej. Dzięki temu mamy to co teraz, czyli kapitalizm, jesteśmy wolni – mówili mieszkańcy miasta.

W następstwie wyborów powołano pierwszy niekomunistyczny rząd, na czele którego stanął wywodzący się z „Solidarności” Tadeusz Mazowiecki. (hk)

Białostoczan o czerwcowe wybory pytała Hanna Kość: