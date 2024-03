Dzień pająka na Wydziale Biologii Uniwersytetu w Białymstoku

21 marca, 2024

Dzień pająka w UwB, fot. Hanna Kość Dzień pająka w UwB, fot. Hanna Kość

Oficjalnie Dzień Pająka obchodzony jest 14 marca, ale to dziś na Wydziale Biologii Uniwersytetu w Białymstoku to on był głównym bohaterem. Były wykłady i prelekcje, terraria z kilkunastoma osobnikami i rozmowy o tych strasznych i pięknych pajęczakach.

W Polsce jest ponad 800 gatunków pająków.

– Tylko dwa czy trzy gatunki pająków nie są jadowite, bo nie mają gruczołu, wszystkie pozostałe mają gruczoły jadowe, z tym że 99% z nich potrafi przekuć naszą skórę. Oczywiście nie zrobią nam większej krzywdy, to jest takie powiedzmy ukłucie jak użądlenie pszczoły czy osy, także nie są na pewno groźne dla naszego życia – mówi Janusz Kuprianowicz z Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego.

W organizację Dnia pająka włączyło się Koło Biologów Uniwersytetu w Białymstoku.

– Mam około 13 ptaszników i dwa skorpiony – mówi Mariusz Wojtalewski z koła naukowego biologów UwB. – Szczerze powiedziawszy o pająku można nawet od czasu do czasu zapomnieć, a on dużo nie ucierpi. Ważne jest, żeby utrzymywać mu wilgotność, od czasu do czasu nakarmić łącznikiem młynarkiem, larwą drewnojada, można karmić wylęgiem karaczana, aż do kolejnych stadiów karaczana, można karmić świerszczami, czy molami woskowymi.

Dzień Pająka ma uświadamiać ludziom o ekologicznym znaczeniu pająków, ich roli w życiu człowieka i w utrzymaniu zrównoważonego ekosystemu. (hk)

Relacja Hanny Kość: