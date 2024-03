13 marca, 2024

Fot. Hanna Kość Fot. Hanna Kość

Tegoroczny Dzień Otwarty Politechniki Białostockiej odbył się pod hasłem 'Studiuj dla siebie’, które ma zachęcać uczniów do świadomego wyboru kierunków studiów.

Młodzież miała okazję poznać uczelnię od środka, jej innowacyjne laboratoria i nowoczesne pracownie.

– Jest to świetna okazja, aby dowiedzieć się, jak to wygląda w praktyce, nasza dalsza droga kariery. Szczególnie, że jesteśmy w takim wieku, gdzie trzeba już zacząć o tym myśleć czy będziemy iść do pracy czy jednak będziemy kontynuować naukę – mówili uczniowie.

Maturzyści uczestniczyli w warsztatach, wykładach, rozmawiali z pracownikami uczelni i studentami o procesie rekrutacji, możliwościach studiowania na 30 kierunkach studiów na 6 wydziałach, a także za granicą, poznali też ofertę kół naukowych. To wszystko ma im pomóc podjąć decyzję w wyborze kierunku studiów.

– Zachęcamy naszych przyszłych studentów, aby zdecydowali się wybrać ten kierunek, który spełni ich oczekiwania – mówi Anna Kondracka, specjalista ds. wspierania edukacji. – Kandydaci zwiedzali poszczególne wydziały, wzięli udział w dedykowanych warsztatach laboratoriach, porozmawiali ze studentami z kół naukowych. Te rozmowy mogą ułatwić wybór tego wymarzonego kierunku.

Uczelnia zorganizowała ponad 80 ciekawych warsztatów i doświadczeń, blisko 60 wykładów.

– Bardzo się cieszymy, że tak licznie przychodzą do nas kandydaci – mówi prof. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prorektor ds. kształcenia. – Jest to możliwość poznania naszej uczelni, zobaczenia jaki mamy potencjał, a jest on naprawdę przeogromny. Mamy wspaniałą infrastrukturę, jeszcze wspanialszą kadrę naukowo-dydaktyczną, także myślę, że kandydaci będą zachwyceni tym co tutaj zobaczyli.

Dzień otwarty Politechniki Białostockiej odbywał się na wszystkich wydziałach uczelni i w Centrum Nowoczesnego Kształcenia. Zgromadził setki uczniów z Białegostoku i regionu.