Dzień branżowy na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej [ZDJĘCIA]

9 marca, 2023

Targi Praktyk i Staży na Wydziale Mechanicznym PB, fot. D. Piekut Targi Praktyk i Staży na Wydziale Mechanicznym PB, fot. D. Piekut

Rynek pracy stale potrzebuje inżynierów. Ofert zatrudnienia dla studentów i absolwentów Politechniki Białostockiej nie brakuje. Pokazują to odbywające się na uczelni Targi Praktyk i Staży.

Firmy z regionu prezentują studentom swoją bogatą ofertę. To nie tylko krótkotrwałe formy współpracy, jak kilkutygodniowe płatne staże czy wakacyjna praktyka, ale także umowa o pracę. Studenci, często już pierwszego roku robią rozeznanie, by – jak mówią – dobrze przygotować się do wejścia na rynek pracy. Żacy ze starszych roczników doskonale wiedzą czego szukają i bardzo szczegółowo dopytują się o oferty firm.

– Interesują mnie konkrety. Jestem pewien swojej wiedzy, którą dostałem tutaj na Politechnice Białostockiej i wiem jak ją wykorzystać, żeby przekuć to w jakąś innowację. Interesują mnie też godne zarobki względem mojej wiedzy i tego, co chcę tworzyć. Interesuje mnie komunikacja między robotami a chociażby obrabiarkami CNC, w obrębie komunikacji, pracy ze sterownikami PLC. To jest to, gdzie czuję się dobrze i chciałbym w tę stronę podążać – mówi nam jeden ze studentów III roku mechatroniki.

Na Wydziale Mechanicznym PB prezentowały się takie firmy jak: ASPI Sp. z o.o., Bison S.A., British-American Tobacco Polska S.A., ChM sp. z o.o., Kan Sp. z o.o., Medgal Sp. z o.o., Koba Sp. z o.o., Nibe-Biawar Sp. z o.o., Plum Sp. z o.o., P.P.H.U INTER-TECH Piotr Jankowski, Promostal Sp. z o.o., Pronar Sp. z o.o., Samasz Sp. z o.o., Sieńko i Syn Sp. z o.o., SMP Poland Sp. z o.o., Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita, Westrock, Komenda Wojewódzka Policji, Komenda Miejska Policji, Wojskowe Centrum Rekrutacji, Zielona Linia.

– Rozwijamy się w bardzo wielu gałęziach przemysłu. Szukamy inżynierów, technologów, konstruktorów, młodych ludzi z otwartymi umysłami do pracy. Przekrój jest ogromny od branży energetycznej po branżę budowlaną, konstrukcję maszyn, konstruowanie zaawansowanych pojazdów. Budujemy nowe hale, budujemy nowe stanowiska do pracy – mówi Karol Łukaszewicz z firmy Promostal.

Studia techniczne to pewna przyszłość, bo w gospodarce wciąż brakuje osób z wykształceniem technicznym. Inżynier dziś stał się zawodem przyszłości gwarantującym dobrze płatną i ciekawą pracę. (mt)

Relacja Małgorzaty Tureckiej: