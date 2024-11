Dzień Architektury Krajobrazu w Politechnice Białostockiej

7 listopada, 2024

Źródło: Politechnika Białostocka Źródło: Politechnika Białostocka

Architektura krajobrazu służy kreowaniu przyjaznego otoczenia, ale ma także znaczenie w wymiarze społecznym, ekologicznym, czy kulturowym. I o tym będzie można się przekonać w piątek (08.11) na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej podczas Dnia Architektury Krajobrazu.

Wydarzenie organizuje koło naukowe „Przestrzeń zieleni”, którego opiekunami są dr inż. arch. Marta Baum oraz dr inż. arch. Wojciech Matys.

– Studenci postanowili, że będzie to dzień, w którym mogą podejść do architektury krajobrazu nie w sposób poważny, taki jak zazwyczaj jest to na zajęciach i na wykładach, ale bardziej przez zabawę przybliżyć temat architektury krajobrazu, a jednocześnie lepiej się poznać między sobą – mówi dr inż. arch. Marta Baum z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

Początek Dnia Architektury Krajobrazu zaplanowany jest o 12:00. – Po oficjalnym rozpoczęciu będzie wykład pani magister architekt krajobrazu Joanny Orłowskiej pod tytułem „Architektura krajobrazu na planie filmowym”, to będzie dosyć ciekawe, interesujące pewnie też zabawne – dodaje dr inż. arch. Wojciech Matys z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

Ponadto podczas Dnia Architektury Krajobrazu będzie prezentacja działalności koła naukowego „Przestrzeń zieleni” oraz quizy wiedzy dot. architektury krajobrazu w konkurencji indywidualnej i grupowej.

– Konkursy są skierowane właściwie do wszystkich, staraliśmy się wymyślić pytania dostosowane do młodszych roczników, żeby wiedzieli co odpowiedzieć, ale też wymyśliliśmy trudniejsze pytania, żeby można było połączyć grupy i wymieszać ręczniki, żeby mogli sobie pomagać i się bardziej zintegrować – mówi Agata Szymanowska z koła naukowego „Przestrzeń zieleni”.

Dzień Architektury Krajobrazu odbędzie się w auli C na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku, początek o 12:00. Wydarzenie wpisuje się w obchody 15-lecia powołania kierunku architektury krajobrazu oraz 75-lecia powstania Politechniki Białostockiej. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z Agatą Szymanowską oraz dr inż. arch. Martą Baum i dr inż. arch. Wojciechem Matysem: