Dzień Architektury Krajobrazu w Politechnice Białostockiej

Studenci zaprezentowali także swoje projekty realizowane w kole naukowym 'Przestrzeń Zieleni”, jak np. ogród biocenotyczny i strefa relaksu na kampusie uczelni.

Jedną z dzisiejszych prelegentek była Karolina Sadowska – studentka 7 semestru architektury krajobrazu i przewodnicząca koła naukowego przestrzeń zieleni.

Jest to prelekcja, którą wygłosiłam na konferencji naukowej ogólnopolskiej ostatnio, która odbyła się 21 września tego roku. Jest to taka ogólna prelekcja o tym, jaka jest rola zieleni w przestrzeni miejskiej. Gdyby nie zieleń, byłoby na pewno dużo goręcej, to jest jedna z głównych rzeczy, o których tam wspominam. Też przytaczam definicję i w ogóle, czym jest zjawisko wyspy ciepła – Mówi Karolina Sadowska.