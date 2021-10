Działania edukacyjne, wydanie płyty, wyjazdy ze spektaklami – to plany Teatru Dramatycznego na najbliższe miesiące

Październik 28, 2021

Przed Teatrem Dramatycznym w Białymstoku pracowite dwa miesiące. Do końca roku placówka zrealizuje kilka projektów.

To przede wszystkim działania edukacyjne pod hasłem: Teatr – Lubię To! oraz nowe działanie Poezja – Lubię To!

– Naszym celem jest przybliżenie uczeniom poezji romantycznej, bo chcemy skoncentrować się na romantyzmie. Dlatego, że chcemy stworzyć ciągłość tradycji pomiędzy tym, co wydaje się już minione i anachroniczne, a tym co współczesne. Wydaje się, że dzisiejsza młodzież może nie rozumieć tekstów romantycznych, a naszym celem jest, aby za pomocą interpretacji aktorskiej móc dać poezji drugie życie – wyjaśnia wicedyrektor VI LO w Białymstoku Magdalena Dziejma.

W ramach tych dwóch przedsięwzięć aktorzy Teatru Dramatycznego w Białymstoku nagrają scenariusze lekcji w wersji filmowej, z których będą mogli korzystać nauczyciele.

Ponadto, kolejne materiały z archiwum artystycznego instytucji zostaną zdigitalizowane i udostępnione zainteresowanym.

– W tym roku zdigitalizujemy 5 tysięcy kolejnych obiektów, pod którymi kryją się afisze, projekty scenografii, kostiumów, czyli wszystko to, co do tej pory przez wiele lat było dostępne tylko i wyłącznie w archiwum artystycznym naszej instytucji – mówi zastępca dyrektora Teatru Dramatycznego w Białymstoku Martyna Faustyna Zaniewska.

Nagrana i wydana będzie też płyta „Sopoćko” z psalmami, które pojawiły się w spektaklu o patronie Białegostoku. Nad realizacją przedsięwzięcia czuwa muzyk Marek Kubik.

– Przypadła mi ta przyjemność nadania nowego charakteru tym utworom, one wcześniej funkcjonowały w spektaklu. Natomiast przy nagrywaniu płyty muszą one być pełnoprawnymi utworami muzycznymi. Polega to na dość dużym dobudowaniu aranżacji, które nadają nieco inny ton tym utworom – mówił Marek Kubik.

Natomiast w przyszłym tygodniu (3-9 listopada ) aktorzy Teatru Dramatycznego zagrają dwa spektakle „Błoto” oraz „Treny” w Telawi w Gruzji. Z tymi dwoma przedstawieniami wystąpią także w grudniu przed ormiańską publicznością w Armenii. (ea)