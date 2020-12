Działacze PiS-u zachęcają mieszkańców do zabrania głosu w sprawie przyszłości Białegostoku

Grudzień 30, 2020

fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok

„W naszych rękach jest los i wygląd Białegostoku za kolejnych 10 lat” – tymi słowami działacze Prawa i Sprawiedliwości chcą przekonać białostoczan do wzięcia udziału w trwających konsultacjach nad strategią rozwoju Białegostoku.

Magistrat opracowuje dokument, w którym mają być określone kierunki podejmowanych działań przez miasto przez najbliższą dekadę. O opinię w tej sprawie zwrócono się również do białostoczan, którzy do końca roku mogą się jeszcze wypowiedzieć.

Zdaniem Tomasza Madrasa z białostockiego PiS-u, mieszkańcy powinni skorzystać z tej możliwości, bo w dużej mierze to od nas zależy, w jakim miejscu będziemy żyli.

– Przede wszystkim zachęcamy mieszkańców do tego, żeby kilka minut poświęcili na tę sprawę, żeby nie traktować tego, jako coś, co należy tylko do urzędników. Wypowiedzi mieszkańców mogą wpłynąć na przyszłość naszego miasta. To jest taki element, pierwszy krok, który może sprawić, że za kolejne 10 lat Białystok stanie się miejscem, w którym będzie dobrze się żyło, zarabiało oraz stwarzało warunki do robienia kariery oraz zakładania rodzin – dodawał Tomasz Madras.

Ponadto, radny miejski PiS Henryk Dębowski złożył interpelację do prezydenta miasta w sprawie wydłużenia terminu konsultacji.

– Apeluję do prezydenta Białegostoku, żeby przedłużył czas trwania konsultacji społecznych do końca stycznia 2021 roku. To jest zaledwie miesiąc, ale mamy pewne wątpliwości czy ta ankieta, konsultacje były na tyle nagłośnione, żeby wszyscy zainteresowani problemami miasta białostoczanie wzięli w nich udział – mówił radny Dębowski.

Ankieta jest dostępna na stronie strategia2030.bialystok.pl. (ea/mc)