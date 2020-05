Dyrektor BTL-u zostanie wybrany w konkursie. Zdecydował Minister kultury

Maj 11, 2020

Miasto ogłosiło konkurs na dyrektora Białostockiego Teatru Lalek. Minister kultury nie wyraził zgody, aby obecnemu szefowi placówki, Jackowi Malinowskiemu, przedłużyć umowę, poza konkursem.

Osoby zainteresowane ubieganiem się o stanowisko do końca czerwca powinny przesłać dokumenty do departamentu kultury urzędu miejskiego. Aby przejść do etapu rozmowy kwalifikacyjnej, który odbędzie się przed komisją powołaną przez prezydenta Białegostoku, należy spełniać wiele warunków.

– Przede wszystkim osoba ubiegająca się o stanowisko dyrektora powinna mieć wykształcenie wyższe, przynajmniej magisterskie. Powinna również posiadać przynajmniej dziesięcioletni staż pracy, w tym przynajmniej pięć lat pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach kultury lub organizacjach związanych z działalnością kulturalną. Dobrze widziane jest, aby osoba ubiegająca się o stanowisko znała angielski w mowie i piśmie – wymieniała Agnieszka Błachowska z Departamentu Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miejskim w Białymstoku.

Dyrektor jest powoływany na czas czterech sezonów artystycznych. Obecnemu dyrektorowi BTL-u kadencja kończy się 31 sierpnia. Jacek Malinowski zarządza teatrem lalek od 2012 roku. (ea/mc)