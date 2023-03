Dyptyk wielkanocny na Dużej Scenie OiFP

2 marca, 2023

OiFP Cavalleria rusticana, próba, fot. Jerzy Doroszkiewicz OiFP Cavalleria rusticana, próba, fot. Jerzy Doroszkiewicz

Opera i Filharmonia Podlaska na okres Wielkiego Postu przygotowała wyjątkowe wydarzenie artystyczne. Od najbliższego piątku (03.03) na Dużej Scenie będziemy mogli oglądać „Dyptyk wielkanocny”.

To połączenie inscenizacji „Drogi krzyżowej” kompozytora muzyki współczesnej Pawła Łukaszewskiego i jednoaktowej opery Petra Mascagniego „Cavalleria rusticana” czyli „Rycerskości wieśniaczej”. Za całość odpowiada wybitny reżyser, dramaturg, scenograf i pedagog Michał Znaniecki.

„Rycerskość wieśniacza” to krótka, jednoaktowa opera włoska. Mascagni zawarł w niej gęstą mieszaninę miłości, namiętności i zdrady, hańbę, pojedynek i śmierć – emocje kipiące jak wulkan na tle sycylijskiej wsi, przez którą przechodzi wielkanocna procesja. Artysta podkreślił werystyczny styl opery, którego był prekursorem, poprzez brutalność, naturalizm, melodramatyczne gesty oraz śpiew zmieszany z gwarem i okrzykami.

Michał Znaniecki połączył dzieło operowe Mascagniego z utworem „Via Crucis” Pawła Łukaszewskiego – misterium Drogi Krzyżowej. Korzystając z operowego intermezzo i faktu, że obie kompozycje łączy czas Wielkanocy, doprowadza do spotkania uczestników Drogi Krzyżowej oratorium Łukaszewskiego i sycylijskiej procesji z opery Mascagniego. Każda z części oratorium Łukaszewskiego upamiętnia jedną z czternastu stacji na drodze Jezusa, dźwigającego krzyż ulicami Jerozolimy. Kompozytor dodał piętnastą stację – Zmartwychwstanie. Wyważona muzyka „Via Crucis” pulsuje wewnętrznym tętnem, powtarzalność dźwięków zaprasza do medytacji i modlitwy. Bogata różnorodność w warstwie chóralnej sięga do tradycji polifonicznej, ale i współczesnych technik kompozytorskich, wyraziście podkreśla dramaturgię tekstu, zaciera granice między ceremonią liturgiczną a widowiskiem. Ten wyjątkowy 'Dyptyk wielkanocny” klamrą domyka finał opery „Cavalleria rusticana” rozgrywający się w jarmarczno-biesiadnej scenerii Południa, w której tle majaczy kościół.

Na Dużej Scenie będzie można zobaczyć artystów orkiestry, chóru i baletu OiFP oraz solistów pod kierownictwem muzycznym Maestro Massimiliano Caldiego. W rolę Lucii wcieli się diva operowa o międzynarodowej sławie Małgorzata Walewska. Wyjątkowość „Dyptyku wielkanocnego” podkreśli także imponująca scenografia zaprojektowana przez Luigiego Scoglio, po raz pierwszy w całości wykonana w Operze.

Premiera „Dyptyku wielkanocnego” już 3 marca o godz. 19, w kolejnych tygodniach będzie grany w różnych obsadach w soboty i niedziele. (mt/jd)

Materiał Jerzego Doroszkiewicza: