Dworzec PKP w Białymstoku nagrodzony

Październik 4, 2022

Dworzec PKP w Białymstoku, fot. Ewelina Andrzejewska Dworzec PKP w Białymstoku, fot. Ewelina Andrzejewska

Renowacja zabytkowego dworca w Białymstoku została nagrodzona w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” w kategorii „Użyteczność publiczna”. Eksperci docenili pieczołowite odrestaurowanie zabytkowego obiektu przy jednoczesnym stworzeniu nowoczesnego miejsca obsługi podróżnych.

Od 25 lat kapituła konkursu nagradza inwestycje realizowane na terenie całej Polski, honorując inwestorów, wykonawców i projektantów. Do udziału w konkursie rekomendowane są budynki i obiekty w 18 kategoriach. W finale tegorocznej edycji znalazły się dwa dworce należące do Polskich Kolei Państwowych – Oświęcim i Białystok – i obydwa obiekty zostały nagrodzone. Wyniki 25. edycji konkursu zostały ogłoszone pod koniec września w Zamku Królewskim w Warszawie. Wydarzenie to organizowane jest przez Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego i spółkę Targi Pomorskie.

– Białostocki dworzec to jeden z ciekawszych dworców kolejowych, który odzyskał dawny blask po zakończonej w 2020 roku przebudowie. To nie tylko pięknie prezentujący się zabytek, ale również bardzo nowoczesny obiekt wyposażony w szereg udogodnień dla podróżnych oraz nowinek technicznych – podkreśla Michał Stilger, rzecznik prasowy Polskie Koleje Państwowe S.A..

Dworzec powstał w związku z budową odcinka kolei Warszawsko-Petersburskiej pomiędzy Warszawą a Białymstokiem. Oddano go do użytku 18 maja 1862 r., a przebudowano pod koniec XIX wieku. Poważnie uszkodzony podczas dwóch wojen światowych, a następnie niezbyt udanie przebudowany w latach 80. XX wieku, odzyskał dawny blask dopiero po zakończonej w 2020 roku przebudowie. (at)