Dwie przedstawicielki Politechniki Białostockiej w Radzie Kobiet przy prezydencie Białegostoku

1 lipca, 2024

Rada Kobiet, źródło: UM Białystok

Prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej i prof. Dorota Mozyrska, dziekan Wydziału Informatyki ponownie są Radzie Kobiet przy Prezydencie Miasta Białegostoku. W sumie rada składa się 31 osób, są to kobiety biznesu, nauki, sztuki czy sportu.

Rada kobiet sprawuje funkcję opiniodawczo-doradczą. W trakcie pierwszej kadencji, od maja zeszłego roku, radzie udało się wiele zdziałać.

– Dzięki zgłoszonym przez nas poprawkom do budżetu miasta na rok 2024 udało się zabezpieczyć środki na kluczowe projekty zdrowotne i edukacyjne – mówi Anna Augustyn, przewodnicząca Rady Kobiet. – Angażowałyśmy się w pracę nad programem ochrony zdrowia psychicznego oraz ważne wydarzenia społeczne takie jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy czy kampania One Billion Rising, to jest ogólnoświatowa akcja przeciw przemocy wobec kobiet. Nasza różnorodność jest naszą siłą. Każda z nas wnosi unikalne doświadczenia i perspektywy, które wzbogacają naszą pracę.

Prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej, w radzie zajmuje się wspieraniem kobiet w rozwoju karier zawodowych. Natomiast prof. Dorota Mozyrska, dziekan Wydziału Informatyki, w swoich działaniach koncentruje się na popularyzacji nauki, też w ramach Polskiego Towarzystwa Matematycznego. (hk)