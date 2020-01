Drużyna PB kwestowała podczas finału WOŚP. Pomógł łazik marsjański

Styczeń 12, 2020

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Po raz ósmy Drużyna Politechniki Białostockiej kwestowała na rzecz finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Białymstoku.

Wśród wolontariuszy był rektor uczelni prof. Lech Dzienis oraz pracownicy i studenci Politechniki, a także uczniowie i nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego PB. Kwestujących wsparł łazik marsjański Magma, zbudowany przez studentów Politechniki Białostockiej.

– To już wieloletnia tradycja, która pokazuje siłę społeczeństwa. Naszą siłę. To jest niezwykła akcja, która trwa przez tyle lat i nie spada jej popularność. Na tym polega magnetyzm tego wydarzenia, który myślę, że przyciąga nie tylko mnie, ale też bardzo wiele osób. Dzięki temu, później widzimy w szpitalach czerwone serduszka, często też korzystamy z tych urządzeń. Najważniejsze jest jednak wspólne działanie, które daje wymierny efekt. To powoduje, że w akcję włączają się studenci PB, licealiści LO PB, przychodzą pracownicy naukowi i administracyjni naszej uczelni – mówiła prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB.

Rektor i pracownicy Politechniki Białostockiej nie tylko zbierają pieniądze. Uczelnia przez ostatnie lata przeznaczała na aukcje Orkiestry wiele przedmiotów: Bezzałogowy Aparat Latający, motocykl typu chopper, oryginalny rower – PB Techno Cruzer, czy syrenkę 105. (ea/mc)

Relacja Eweliny Andrzejewskiej