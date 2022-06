Doktoranci z całej Polski dyskutują na Politechnice Białostockiej o przyszłości szkół doktorskich

Czerwiec 24, 2022



Przedstawiciele samorządów doktoranckich z całej Polski biorą udział w otwartym posiedzeniu zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Zjazd odbywa się na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej.

Posiedzenie jest drugim w tym roku, ale pierwszym stacjonarnym spotkaniem pozwalającym na dyskusję w tematach dotyczących doktorantów i młodych naukowców z całej Polski.

– Najbardziej zależy nam na współpracy, na dyskusji o szkole doktorskiej, jej przyszłości, o potrzebnych zmianach. Bardzo dużo czasu też poświęcamy na wzajemną współpracę, nie tylko w naszym wąskim gronie, ograniczającym się do osób uczestniczących w zjazdach, ale ogólnie doktorantów, czy to wymiany doświadczeń, aparatury badawczej i wspólnych badań, podejmowaniu wspólnych wyzwań, gdyż to napędza po prostu i nas i nasz kraj w tym momencie – mówi mgr inż. Piotr Golonko, przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Politechniki Białostockiej.

W posiedzeniu KRD biorą udział dyrektorzy i dziekani szkół doktorskich z kilkunastu uczelni w Polsce.

– Mamy dosyć szeroki przekrój, bo to są takie uczelnie jak: AGH, Politechnika Wrocławska, Politechnika Poznańska, Politechnika Gdańska. Mamy też przedstawicieli z Warszawy. Nasze grono systematycznie się rozrasta, przyjmujemy nowe uczelnie, gdyż one widzą możliwość wypłynięcia „na szersze wody” w kontekście samorządowym, ale też naukowym i społecznym – dodaje Golonko.

Wydarzenie współorganizują największe uczelnie wyższe w regionie: Politechnika Białostocka, Uniwersytet w Białymstoku oraz Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Krajowa Reprezentacja Doktorantów (KRD) jest ogólnopolskim przedstawicielem i wyrazicielem woli środowiska doktorantów. Ma prawo do wyrażania opinii i przedstawiania wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów, w tym do opiniowania aktów normatywnych dotyczących doktorantów. Organizacja działa od 2006 roku, natomiast w ciągu ostatnich trzech lat wyjątkowo silnie zaznaczyła swoją obecność w przestrzeni edukacyjnej, opracowując i opiniując zapisy Ustawy 2.0. (mt)

Z mgr inż. Piotrem Golonko, przewodniczącym Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Politechniki Białostockiej rozmawiała Małgorzata Turecka:

RAMOWY HARMONOGRAM:

Piątek 24.06.2022 r.

Obrady Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych

9-9:30 rejestracja uczestników na Wydziale Elektrycznym PB, ul. Wiejska 45 D

9:30-11 – I sesja obrad PDUT

11-12 przerwa kawowa

12-14 – II sesja obrad PDUT

Sobota 25.06.2022 r.

Obrady II Otwartego Posiedzenia Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

9 – rejestracja uczestników na Wydziale Elektrycznym PB, ul. Wiejska 45 D

9:30 – warsztaty – popularyzacja nauki

11.00 – rozpoczęcie II Otwartego Posiedzenia Zarządu KRD 2022

11:30-13 – Panel „3 lata szkoły doktorskiej – doświadczenia i perspektywy”

13-13:30 – przerwa kawowa

13:30 – Panel „Efekty ewaluacji podmiotów naukowych w kontekście kształcenia doktoranckiego”

15-16 – przerwa obiadowa

16:30 – dyskusja nad niezbędnymi zmianami w statucie

17:30 – zakończenie II Otwartego Posiedzenia Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów