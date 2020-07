Niebezpieczne bakterie w wodzie. Zamknięto dwa kąpieliska

Lipiec 22, 2020

źródło: BOSiR źródło: BOSiR

Wciąż nie można kąpać się w zalewie na białostockich Dojlidach. Badania próbek wody wykazały przekroczenie bakterii tzw. enterokoków.

Jak informuje Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji, który zarządza Dojlidami, woda ponownie została pobrana do badania. Na wyniki trzeba poczekać kilka dni. Póki nie wrócą do normy, kąpielisko pozostanie nieczynne. Do tego momentu opłaty za wstęp na teren plaży miejskiej nie będą pobierane.

Można korzystać z wypożyczalni sprzętu wodnego i sportowego oraz z całej infrastruktury Ośrodka. Zabronione jest pływanie w wodzie.

Zakaz kąpieli obowiązuje także na kąpielisku w Supraślu. W rzece Supraśl również wykryto nadmiar enterokoków kałowych. (mt/mc)