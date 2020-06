Dojlidy gotowe do otwarcia. Od soboty będzie już można wypoczywać pod okiem ratowników

Czerwiec 2, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Dojlidy są już gotowe na przyjęcie plażowiczów. Jak informuje BOSiR stan wody jest dobry, a pracownicy ośrodka gotowi do pracy w nowym reżimie sanitarnym.

Od weekendu (06.06) białostocka plaża miejska będzie już strzeżona przez ratowników wodnych. Co prawda pogoda na razie średnio zachęca do kąpieli, ale warto pamiętać, że zalew dojlidzki jest stosunkowo płytkim zbiornikiem. Wystarczy kilka słonecznych dni, by woda mogła się nagrzać do przyjemnej temperatury.

Od soboty wstęp na teren ośrodka będzie już płatny. Na miejscu działa wypożyczalnia sprzętu pływającego i sportowego. Można też korzystać z siłowni i placów zabaw na świeżym powietrzu, a także z małej infrastruktury leśnej. (mt/mc)