Dobrze zakończyć rok. Jagiellonia zagra z Górnikiem

Grudzień 18, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Przed Jagiellonią Białystok ostatni mecz ligowy w tym roku. Podopieczni trenera Bogdana Zająca w najbliższą niedzielę (20.12) rozegrają spotkanie domowe z Górnikiem Zabrze.

– Mamy swój sposób pracy i gry. Staramy się co tydzień utrwalać pewne automatyzmy. Na pewno nie pomagał nam w tym brak stabilizacji w linii obrony. Dużo roszad, nowych rozwiązań, jest jak jest. Zdajemy sobie sprawę, że ostatnie mecz w defensywie to nie był w naszym wykonaniu najwyższy poziom. Wiemy, że możemy dać więcej. Zrobimy wszystko, żeby w tym meczu było lepiej. Wierzymy w to, że będzie o tyle lepiej, że odniesiemy zwycięstwo – mówi opiekun Jagiellończyków.

Początek meczu o 17.30. (mt/mc)