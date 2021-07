„Dobry start”. ZUS wypłacił już rodzicom i opiekunom dzieci 30 mln złotych

Lipiec 22, 2021

Fot. Katarzyna Cichoń Fot. Katarzyna Cichoń

ZUS wypłacił już pierwsze pieniądze w ramach programu „Dobry start”. To blisko 30 mln złotych obejmujące blisko 100 tys. dzieci.

Wnioski o 300 złotych na wyprawkę szkolną można składać od 1 lipca, wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą platformy PUE ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Pieniądze z programu są wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy.

– Rodzice i opiekunowie doskonale radzą sobie ze składaniem wniosków online, program „Dobry start” jest tego bardzo dobrym przykładem. Ci, którzy już to zrobili, powinni w najbliższym czasie sprawdzać stan konta – Zakład Ubezpieczeń Społecznych działa sprawnie i wypłaca już świadczenia. W wielu przypadkach pozwoli to na pokrycie kosztów wyprawki szkolnej jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. To ważne wsparcie i spokojna głowa rodziców – powiedziała Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.

Termin złożenia wniosku mija 30 listopada.

Świadczenie przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24. w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami. (mt)