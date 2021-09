„Dobry Start”. Większość uprawnionych złożyła już wnioski o 300 złotych

Wrzesień 15, 2021

Już ponad 90 proc. rodziców i opiekunów złożyło wnioski do ZUS o 300 złotych na wyprawkę szkolną z programu „Dobry start”. O to świadczenie można się starać jeszcze do końca listopada.

Wnioski przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia.

Najwięcej wniosków wpłynęło za pośrednictwem bankowości elektronicznej bo aż 63,2 proc. Przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS przekazanych zostało 27,8 proc. dokumentów, zaś portal Emp@tia obsłużył 9,0 proc. Zdecydowana większość wniosków została wypłacona automatycznie.

– Największą grupę uczniów, na które przyznano świadczenie dobry start stanowiły dzieci w wieku od 7 do 14 lat – 68,8 proc. Zdecydowanie przeważają uczniowie, którzy uczęszczają do szkół podstawowych. Jest ich aż 67,7 proc. Młodzież uczęszczająca do liceów ogólnokształcących stanowi 13,8 proc., a techników to 13,4 proc. – informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Program „Dobry start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód. 300 złotych przysługuje na każde uczące się dziecko do 20. roku życia lub 24 lat – w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami. (mt)