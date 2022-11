Do świątecznych paczek w akcji „Święta w Drodze” brakuje pięciu produktów

Listopad 23, 2022

Marta Daniszewska w magazynie z darami, fot. Hanna Kość Marta Daniszewska w magazynie z darami, fot. Hanna Kość

Trwa akcja zbiórki żywności „Święta w Drodze” Stowarzyszenia Droga. Do 2 tysięcy świątecznych paczek potrzeba pięciu produktów.

Jest już 16 produktów do każdej paczki, która będzie przygotowana.

– Brakuje takiego wykończenia. Pod takim hasłem robimy teraz zbiórkę: 5 produktów, czyli olej, cukier, ryż herbata i czekolada – mówi Marta Daniszewska, koordynatorka w Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie Droga.

Paczki zostaną przekazane tuż przed Świętami Bożego Narodzenia do osób ubogich i potrzebujących.

– Tysiąc rodzin już od trzech lat jest wybieranych przy współpracy z MOPR i zgodnie z kryteriami są to osoby 60+, samotne i ubogie. Natomiast drugie tysiąc to są rodziny, które są pod naszą opieką. I są to rodziny ukraińskie, mamy też grupę ukraińskich seniorów, którzy nie są w stanie sami się utrzymać ze środków, które posiadają i mamy też swoich potrzebujących, którzy są na naszych listach, którzy codziennie przychodzą po żywność – dodaje Marta Daniszewska.

Koszt jednej paczki to około 170 zł. W jej skład wchodzi 21 produktów, takich jak mięso, ryby świeże owoce i warzywa czy pierogi.

Produkty można przynosić do 15 grudnia do siedziby Stowarzyszenia Droga przy ulicy Proletariackiej 21 w Białymstoku. (hk)