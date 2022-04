Do połowy maja można oglądać „Barwy podstawowe” Gosi Żuk

Kwiecień 15, 2022

Kino Forum. Gosia Żuk – Barwy podstawowe, fot. Jerzy Doroszkiewicz

Gosia Żuk na swoje najnowszej wystawie „Barwy podstawowe” prezentuje portrety wykonane we wnętrzach, na łonie natury, czasem też wykorzystuje do tego architekturę, na przykład portugalskiego Porto. Zdjęcia fotografki można oglądać do połowy maja we Foyer Kina Forum.

Jak podkreśla artystka, w jej pracach najważniejszy jest człowiek.

– To jest to, co lubię najbardziej, portrety, kontakt z ludźmi. To jest taka próba przekroczenia granic fotografowanych oraz moich granic, zdecydowanie portrety przyciągają mnie najbardziej. Zawsze staram się zajrzeć do środka człowieka, lubię mieć taki moment sam na sam, jeżeli czasami pracujemy formą, to wtedy staram się pracować według przyjętej konwencji sesji, chociaż zawsze staram się zrobić ten jeden, wyjątkowy portret – mówiła Gosia Żuk.

Gosia Żuk to białostocka fotografka. Z jej wyprawy na Islandię powstała wystawa ‚To nie jest podróż kulinarna, powiedziała Anku”, prezentowana podczas Halfway Festiwal w Białymstoku (2015), natomiast z podróży do Sarajewa powstała wystawa “Welcome Sarajewo” prezentowana w Centrum im. Ludwika Zamenhofa (2016). (jd)

Z Gosią Żuk rozmawia „Zjerzony kulturą” Jerzy Doroszkiewicz