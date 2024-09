Do końca tygodnia trwa akcja Safety Days

18 września, 2024

źródło: KWP Białystok źródło: KWP Białystok

Trwają coroczne Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Do końca tygodnia podlaska policja przypomina, że to prędkość jest głównym czynnikiem wypadków drogowych.

Akcja Safety Days ma na celu promowanie bezpiecznych zachowań na drogach.

– Dążymy do tak zwanej wizji zero, czyli zero ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych – mówi aspirant sztabowy Magdalena Szfatro z zespołu prasowego podlaskiej policji. – Dzisiaj na terenie województwa podlaskiego również są prowadzone działania prędkość, bo pamiętajmy, że jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych to jest właśnie prędkość. Powinniśmy po pierwsze przestrzega przepisów ruchu drogowego, druga sprawa to pilnujmy stanu technicznego pojazdów, jakimi się poruszamy oraz stosujmy zasadę zachowania szczególnej ostrożności. Kierujący czy pieszy czy rowerzysta, wszyscy musimy w tej przestrzeni drogowej się poruszać, każdy z nas ma takie same prawa i obowiązki.

Celem Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest zmniejszenie liczby wypadków, dlatego też na ulicach jest więcej patroli wyposażonych w wideorejestratory. Policjanci sprowadzą kontrole prędkości i trzeźwości. (red.)