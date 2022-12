Do 3 stycznia działa Pogotowie Sylwestrowe dla psów

Grudzień 30, 2022

źródło: Schronisko dla Zwierząt w Białymstoku

Od 8 lat w okresie noworocznym uruchamiane jest Pogotowie Sylwestrowe dla psów. Podobnie i w tym roku do 3 stycznia znalezione i zgubione psy można zgłaszać do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami pod numerem telefonu: 505-978-439 .

Noc sylwestrowa jest szczególnie trudna dla psów i ich właścicieli.

– Wiele psów ucieka na skutek wystrzałów, wybuchów i petard – mówi Anna Jaroszewicz, kierownik schroniska Dolina Dolistówki w Białymstoku. – Pies w popłochu biegnie przed siebie i nie wie jak wrócić do domu. Najgorszą opcją jest to, że pies uciekając w panice może wpaść pod samochód. Jeśli widzimy przestraszonego pieska w noc sylwestrową, albo w Nowy Rok, to postarajmy się go zabezpieczyć.

Zagubionym psem należy się zaopiekować i poinformować o zgubie TOZ Białystok. Wszystkie zgłaszane psy wraz ze zdjęciem będą umieszczane na stronie wydarzenia na Facebooku.

– Pogotowie Sylwestrowe to jest miejsce, w którym ten kto zgubił może znaleźć, a ten kto znalazł, może o tym powiedzieć. To jest punkt kontaktowy dla właścicieli zagubionych psów i dla dobrych ludzi, którzy tym psom pomagają – dodaje Anna Jaroszewicz.

W ubiegłych latach nawet kilkadziesiąt psów było zgłaszanych do Pogotowia Sylwestrowego. (hk)