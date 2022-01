Dmuchajcie w plecy! Kadra w short tracku wyjeżdża na Zimowe Igrzyska Olimpijskie do Pekinu

Styczeń 24, 2022

Fot. A. Topczewska Fot. A. Topczewska

Wspaniała „szóstka” (piątka zawodników i trener) – kadra short tracku jeszcze dziś intensywnie trenuje, a już we wtorek (25.01) wyjeżdża na Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. – Dmuchajcie nam w plecy i kibicujcie – proszą olimpijczycy i zapewniają, że są gotowi do tych zawodów.

Natalia Maliszewska, Patrycja Maliszewska, Łukasz Kuczyński, Michał Niewiński, Gabriela Topolska i trener Urszula Kamińska będą reprezentować Polskę na IO Pekin 2022. Ceremonia pożegnania olimpijczyków na Lodowisku Miejskim BOSiR była okazją do wręczenia zawodnikom i pani trener specjalnych listów z życzeniami, czapek i flagi Polski, a co najważniejsze słów wsparcia.

– Prawie cała kadra Polski w short tracku to są białostoczanki i białostoczanki – podkreślał prezydent Tadeusz Truskolaski. – To ścisła czołówka światowa. Życzymy Państwu „połamania łyżew”, szczęścia, byście przeżyli wspaniałą przygodę, a bycie olimpijczykiem to splendor, który pozostaje na całe życia. Liczy się szlachetna rywalizacja. Będziecie też reprezentować Białystok, miasto które wspiera short track. Już jesteśmy z Was dumni. Trzymamy za Was kciuki – mówił prezydent Białegostoku podczas uroczystości.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie rozpoczynają się 4 lutego i potrwają do 20 lutego.

– Short track jest takim sportem, gdzie potrzeba troszeczkę szczęścia. Jesteśmy gotowi do tych igrzysk, wyjeżdżamy z dużym optymizmem – zapewnia trener Urszula Kamińska i dodaje: – Dziękujemy miastu Białystok za wieloletnie wsparcie i zaufanie. Cieszymy się, że jesteśmy z tego miasta.

Igrzyska olimpijskie to wyjątkowe wydarzenie i doświadczenie w życiu każdego kadrowicza. – Całe życie marzyłem, by pojechać na IO i właśnie te marzenia spełniam. A teraz celem jest zdobycie medalu – podkreśla Michał Niewiński.

W jakich nastrojach są olimpijczycy tuż przed wyjazdem?

– Każdy z nas ma swoje cele i marzenia. Skupiamy się na tym, co możemy zrobić najlepszego. Dobra jazda i spokój może nam przynieść dobre wyniki – jest przekonana Patrycja Maliszewska.

A Natalia Maliszewska dodaje: – Nastroje są jeszcze spokojne; jutro wyjeżdżamy do Warszawy i stamtąd do Pekinu; nie mogę się doczekać gdy będziemy już na miejscu.

– Dmuchajcie nam w plecy! Pomożecie nam. Oglądajcie nas i kibicujcie – prosi Łukasz Kuczyński. (at)