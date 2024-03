Debiutancki film Grzegorza Dębowskiego zwieńczył festiwal Underground Indepentent

18 marca, 2024

Pokaz filmu Tyle co nic, fot. Jerzy Doroszkiewicz Pokaz filmu Tyle co nic, fot. Jerzy Doroszkiewicz

Pokaz debiutanckiego filmu Grzegorza Dębowskiego pt. „Tyle co nic” zwieńczył tegoroczny festiwal Underground Independent.

W jedną z głównych ról żeńskich wcieliła się Monika Kwiatkowska, aktorka Teatru Wierszalin. W projekcji zagrała też Justyna Godlewska-Kruczkowska z Teatru Dramatycznego w Białymstoku.

– To taka historia rolników i człowieka, który przeciwstawia się regułom – mówi Justyna Godlewska-Kruczkowska. – Film jest o kondycji wsi, o tym co się dzieje, co się może wydarzyć, o tym jak jesteśmy manipulowani. To pesymistyczny obraz naszego społeczeństwa, naszej rzeczywistości.

Podczas Polskiego Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni film Grzegorza Dębowskiego zdobył nagrodę za debiut reżyserski oraz za scenariusz. (jd)

Justynę Godlewską-Kruczkowską, Monikę Kwiatkowską oraz reżysera filmu „Tyle co nic” Grzegorza Dębowskiego na pokazie wieńczącym tegoroczny festiwal Underground Independent w kinie Forum spotkał Zjerzony Kulturą Jerzy Doroszkiewicz: