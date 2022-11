Debata oksfordzka o feminizmie w Nie Teatrze

Listopad 23, 2022

Mat. org. Mat. org.

„Feminizm jest Polsce potrzebny” pod takim hasłem organizowana jest debata oksfordzka z okazji 5-lecia Stowarzyszenia 100-lecie Kobiet. Wydarzenie „Odczarujmy feminizm” odbędzie się w najbliższy poniedziałek w Nie Teatrze. Teraz trwają zapisy.

– Co roku 28 listopada obchodzimy święto odzyskania przez kobiety praw wyborczych – mówi Ewa Wierzbicka-Nosal ze Stowarzyszenia 100-lecie kobiet. – W tym roku chcemy mówić o feminizmie, chcemy go odczarować, ponieważ jest dużo kontrowersji wokół tego słowa. My jesteśmy po prostu ciekawe tego co usłyszmy w trakcie debaty oksfordzkiej.

Wśród ósemki mówczyń i mówców „za” i „przeciw” tezie będą cztery kobiety i czterech mężczyzn. Są to liderki i liderzy opinii publicznej. Po wystąpieniach głównych mówców do bezpośredniego udziału w debacie zapraszana będzie publiczność.

Po debacie odbędzie się „Kawiarenka herstoryczna – Czytelnia Kobiecych słów”. Kobiece wiersze, fragmenty prozy i cytaty z feministycznych książek zaprezentują znane aktorki i aktorzy białostockich scen: Justyna Godlewska-Kruczkowska, Monika Zaborska i Marek Tyszkiewicz. Muzycznie towarzyszyć im będzie Patryk Ołdziejewski.

„Odczarujmy feminizm” będzie w poniedziałek (28.11) o 18:00 w Nie Teatrze. Wstęp jest bezpłatny, ale wymagane są zgłoszenia mailowe na adres: 100lecie@gmail.com. (hk)