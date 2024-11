Darmowy opał dla mieszkańców gminy Choroszcz

25 listopada, 2024

źródło: UM Choroszcz źródło: UM Choroszcz

Gmina Choroszcz po raz kolejny pomaga swoim mieszkańcom, przekazując im darmowy opał. Drewno, które pochodzi z wycinek prowadzonych pod samorządowe inwestycje, trafia do osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej lub losowej.

Dzięki realizacji inwestycji, takich jak budowa dróg czy innych infrastrukturalnych przedsięwzięć, każdego roku gmina może przekazać potrzebującym większe ilości drewna. Zebrane podczas prac drzewa są przygotowywane jesienią, a następnie rozwożone do najbardziej potrzebujących.

Od poniedziałku, 25 listopada, drewno będzie systematycznie dostarczane do wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy rodzin. W tym roku planowane jest rozdanie od 80 do 100 metrów przestrzennych drewna, co pozwoli wesprzeć kilkanaście gospodarstw domowych na terenie gminy.

To działanie, realizowane od kilku lat, ma na celu pomoc tym, którzy najbardziej jej potrzebują. Do tej pory w ramach tej inicjatywy rozdano już kilkaset metrów przestrzennych opału, pomagając wielu rodzinom przetrwać zimę.

Samorząd Choroszczy podkreśla, że takie wsparcie jest istotnym elementem pomocy społecznej i dowodem na solidarność z mieszkańcami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej. (pc)