Danzel nad Zalewem Siemianówka

Lipiec 14, 2022

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Sportowo, muzycznie i tanecznie zapowiada się najbliższy weekend nad Zalewem Siemianówka. Na plaży w Rudni w sobotę (16.07.) odbędzie się kolejna impreza z cyklu Siem(i)ówka Party.

Gwiazda wieczoru to DANZEL. Artysta pochodzący z Belgii promuje muzykę pop i dance. Zanim jednak pojawi się na scenie DANZEL, wystąpią: FAJZER, SHOCK, MAKARO, JOBERY, GOLDEN EYE.

Siem(i)anówka Party to coroczny cykl imprez letnich na Plaży w Siemianówce, organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie. Ten weekend to już druga impreza z cyklu.

Od piątku (15.07.) przez cały weekend na plaży będzie również Turniej 1. Ligi Piłki Plażowej Mężczyzn organizowany przez MOSiR Michałowo i Polski Związek Piłki Nożnej. (hk)