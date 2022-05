Czytanie performatywne dramatu „Mesjasz: Bruno Schulz” w Uniwersyteckim Centrum Kultury

Maj 6, 2022

Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersyteckie Centrum Kultury oraz Teatr Papahema zapraszają na czytanie performatywne dramatu ‚Mesjasz: Bruno Schulz’ Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk. Pokazy odbędą się 14 maja (sobota) o 19.00 oraz 15 maja (niedziela) o 18.00. Po niedzielnym czytaniu zaplanowana jest dyskusja z udziałem twórców.

– „Mesjasz” to nigdy nieopublikowana, zaginiona w czasie II wojny światowej powieść Brunona Schulza, mająca opowiadać o przybyciu mesjasza do Drohobycza. „Mesjasz: Bruno Schulz” – dramat Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk – dotyka tej literackiej legendy. Wydaje się, że „dotyka” to odpowiednie słowo – mówi dr Katarzyna Niziołek z Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku.

Przy okazji pierwszej inscenizacji dramatu, w roku 2010, Małgorzata Sikorska-Miszczuk mówiła: „Od początku wiedziałam, że nie chcę wymyślać „Mesjasza” za Schulza, tzn. wyobrażać sobie, o czym mógłby być, a następnie napisać go „jak Schulz”. Nieważne, czy taka podróbka wypadłaby szlachetnie, czy tandetnie. Chciałam dociec, jakie zadanie postawił sobie Schulz, planując „Mesjasza”? Czy chciał napisać Książkę doskonałą? Księgę? Autentyk? Po drugie, interesowało mnie, kto i dlaczego mógłby obecnie szukać „Mesjasza” i jakie byłyby tego konsekwencje.”

W Uniwersyteckim Centrum Kultury, w ramach programu Rezydencji Teatralnych, współprowadzonego z Fundacją Uniwersytetu w Białymstoku, tekst Sikorskiej-Miszczuk „na warsztat” weźmie Teatr Papahema.

– Pragniemy poznać tajemnicę Brunona Schulza. Nieśmiałego nauczyciela rysunku kreującego fantastyczne, zasysające światy z pogranicza jawy i snu. Nostalgiczne i perwersyjne zarazem. Na styku kultur – mówi Helena Radzikowska z Papahemy.

Wydarzenie przeznaczone jest dla widzów powyżej 16. roku życia. Wstęp jest bezpłatny, obowiązują jednak rezerwacje. Aby dokonać rezerwacji należy przesłać swoje imię i nazwisko na adres rezerwacje@uwb.edu.pl, wpisując „Mesjasz” w tytule maila oraz podając wybrany termin. Rezerwacja jest ważna po otrzymaniu potwierdzenia. (mt)