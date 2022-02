Czas rozliczeń z urzędem skarbowym. Na podatników będzie czekał e-PIT

Luty 14, 2022

Rozpoczyna się akcja rozliczeń PIT za ubiegły rok. Ministerstwo Finansów zachęca do rozliczania podatków drogą elektroniczną, w tym przez Twój e-PIT. To wygoda i oszczędność czasu.

Usługa uwzględnia formularze PIT-37, PIT-38 oraz PIT-28 i PIT-36.

– W zeznaniu przygotowanym przez Krajową Administrację Skarbową uwzględnionych jest szereg informacji takich jak dane podatnika i jego mikrorachunek podatkowy, ulga na dzieci, zwolnienia z PIT dla osób do 26 roku życia. Co ważne, nawet jeśli podatnik nie złoży zeznania, to 2 maja br. Krajowa Administracja Skarbowa zaakceptuje zeznanie PIT-37 i PIT-38, które przygotowała na podstawie podsiadanych danych. Dzięki usłudze Twój e-PIT, zeznanie roczne zawsze będzie złożone w terminie – mówi szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska.

Wszyscy, którzy rozliczą się elektronicznie, w tym przez usługę Twój e-PIT, otrzymają zwrot podatku w skróconym czasie do 45 dni. (mt)