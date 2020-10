Czas na nadrobienie zaległości. Przed Jagiellonią wyjazdowy mecz z Pogonią

Październik 29, 2020

fot. Konrad Sikora fot. Konrad Sikora

Przed Jagiellonią Białystok zaległy mecz z Portowcami. W piątek (30.10) o 18.00 w Szczecinie podopieczni Bogdana Zająca zmierzą się z Pogonią w ramach szóstej kolejki gier.

– Widzieliśmy, że w ostatnich meczach Pogoń była dobrze zorganizowana i trudno było jej strzelić gola. W starciu z Legią potrafili przeciwstawić się silnemu rywalowi, wcześniej pokonali Piasta na wyjeździe. To drużyna dobrze zorganizowana i broniąca, potrafi wyprowadzać szybkie ataki. Mają swoje atuty i na pewno jest to rywal niewdzięczny. Zdobywa dużo punktów, walczy w każdym meczu i musimy podjąć rękawicę, żeby powalczyć o wygraną – mówił przed wyjazdem do Szczecina szkoleniowiec Jagiellonii Białystok Bogdan Zając.

Pierwotnie konfrontacja Jagiellonii z Pogonią miała się odbyć na początku października, jednak z powodu licznych zachorowań na COVID-19 w zespole Portowców mecz ten został przełożony. Jeżeli żółto-czerwoni pokonają Portowców mają szansę na miejsce w okolicach podium. Teraz mając 11 punktów zajmują 8. miejsce w tabeli. (mt/mc)