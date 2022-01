COVID-19. Testowanie w aptekach, krótsza kwarantanna. Premier zapowiedział zmiany

Styczeń 21, 2022

źródło: Kancelaria Premiera/Twitter

Rząd zapowiada zmiany w walce z koronawirusem. W piątek (21.01) padł rekord zachorowań na COVID-19. Ostatniej doby odnotowano w Polsce aż 36 665 nowych przypadków zachorowań.Zmarło 248 osób.



Mateusz Morawiecki na wspólnej konferencji z Ministrem Zdrowia, Adamem Niedzielskim mówił, że „piąta fala stała się faktem”.

– Mamy do czynienia z Omikronem, który jest bardziej zaraźliwy niż poprzednie warianty. To dlatego notujemy rekordy zakażeń. Musimy się przygotować najlepiej, jak potrafimy – mówił szef rządu.

Zapowiedziane przez rząd zmiany to przede wszystkim darmowe testy na obecność koronawirusa w aptekach (te mają być dostępne od 27 stycznia), zwiększona liczba łóżek dla pacjentów chorych na COVID-19, badanie u lekarza pierwszego kontaktu w ciągu 48 godzin od pozytywnego testu dla każdej osoby powyżej 60. roku życia, czy skrócenie kwarantanny z 10 do 7 dni.

– Korzystamy tutaj z doświadczenia innych krajów – mówił Morawiecki, wskazując, że podobne rozwiązania wprowadziły także Niemcy, Francja, Belgia, Włochy czy Grecja.

Plan powiększenia bazy łóżek covidowych zakłada w pierwszym etapie zwiększenie tej liczby do 40 tys. łóżek, w drugim etapie – do 60 tys. łóżek. Trzeci etap to możliwa hospitalizacja chorych w każdym szpitalu na terenie kraju.

Szef rządu zalecił także dla wszystkich instytucji publicznych przejście na pracę zdalną. W tej sprawie zaapelował też do sektora prywatnego. (mt)