COVID-19. Na Politechnice Białostockiej uruchomiono mobilny punkt szczepień

Listopad 16, 2021

Na kampusie Politechniki Białostockiej można już się zaszczepić przeciw COVID-19. We wtorek (16.11) uruchomiono tam Mobilny Punkt Szczepień. W ten sposób uczelnia, przy wsparciu wojewody podlaskiego, włącza się w Narodowy Program Szczepień.

Kontenerowy Mobilny Punkt Szczepień stoi przy gmachu Wydziału Elektrycznego, w samym sercu kampusu Politechniki Białostockiej.

– Pandemia COVID-19 towarzyszy nam już blisko od dwóch lat i przysparza wielu kłopotów, m.in. musieliśmy zamykać uczelnie, różne instytucje, ale przede wszystkim płacimy za nią zdrowiem i życiem. Szczepienia są jedną z metod skutecznej walki z pandemią. Dlatego zachęcamy do nich, a punkt, który powstał na kampusie ma pomóc w szerokim dostępie do szczepień – mówi dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, rektor Politechniki Białostockiej. – Punkt przeznaczony jest nie tylko dla społeczności akademickiej Politechniki Białostockiej, ale też dla innych sąsiednich uczelni, dla mieszkańców Białegostoku i dla wszystkich chętnych. Zapraszamy do skorzystania z punktu szczepień na kampusie PB – dodaje rektor.

Punkt będzie czynny przez 5 dni w tygodniu. Od poniedziałku do czwartku szczepienia będą wykonywane między 8.00 a 16.00, a w piątki – od 10.00 do 18.00.

Kontenerowy Mobilny Punkt Szczepień będzie funkcjonował na kampusie PB do 17 grudnia. (ea/mt)

