COVID-19. Biuro wojewody podlaskiego apeluje do mieszkańców o szczepienie się

Październik 5, 2021

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Podlaskie jest w czołówce regionów, w których w ostatnim czasie przybywa osób zakażonych koronawirusem. Ponad 200 pacjentów jest już w szpitalach. Biuro wojewody przypomina o możliwości zaszczepienia się. Można to zrobić w jednym z ponad 300 punktów w regionie.

– Z niepokojem obserwuję wzrost liczby osób w szpitalach chorujących na COVID-19. Mamy wprawdzie opracowany plan zabezpieczenia miejsc dla takich pacjentów, który polega na stopniowym zwiększaniu liczby tzw. łóżek covidowych, ale wolałbym takiej sytuacji uniknąć. To obciążenie dla personelu medycznego, to dramat rodzin, które muszą być rozdzielone z chorującymi bliskimi, dlatego apeluję do mieszkańców naszego regionu, zaszczepmy się i zatrzymajmy kolejną falę pandemii – mówi wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Punkty szczepień działają w przychodniach, aptekach, na giełdzie przy ul. Andersa czy w galerii handlowej Alfa. Pełną ich listę można znaleźć tutaj.

Wystarczy skontaktować się z danym punktem i umówić na szczepienie jak najbliżej swojego miejsca zamieszkania. Można to także zrobić dzwoniąc na infolinię 989 lub rejestrując się na stronie pacjent.gov.pl.

W województwie podlaskim w pełni zaszczepiono do tej pory ok. 500 tys. osób – to niewiele ponad 40% mieszkańców.

Biuro wojewody przypomina także, że istnieje możliwość przyjęcia trzeciej dawki szczepionki. Szczepionkę marki Pfizer mogą przyjąć osoby powyżej 50. roku życia oraz pracownicy medyczni. Trzecią dwakę mogą otrzymać również osoby z zaburzeniami odporności – tu znajdziesz na ten temat więcej informacji.

We wtorek (05.10) Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 121 nowych zakażeniach, do podlaskich szpitali trafiło kolejnych 20 pacjentów. (mt)