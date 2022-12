Christmas Meeting with Pressident na Politechnice. Spotkanie studentów z prezydentem Białegostoku

Grudzień 14, 2022

Po pandemicznej przerwie prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski spotkał się z zagranicznymi studentami Politechniki Białostockiej. Christmas Meeting with Pressident było okazją do integracji, poznania świątecznych tradycji, czy spróbowania tradycyjnych polskich wigilijnych potraw.

Kilkudziesięciu studentów oraz uczestnicy International Training Week wzięli udział w świątecznym spotkaniu, które odbyło się w środę (14 grudnia) w auli na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej.

Na Politechnice Białostockiej studiuje teraz ok. 350 cudzoziemców, część z nich na Erasmusie, część w pełnym cyklu studiów. Pochodzą ze wszystkich kontynentów, prócz Australii.

Gości witała prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej Politechniki Białostockiej – dr hab. inż. Dorota Krawczyk, prof. PB.

– Christmas Meeting with Pressident to wydarzenie cykliczne, które organizowaliśmy przed pandemią. Służy integracji, poznaniu kultur, podejścia do tradycji. Zagraniczni studenci chętnie pokazują, jak oni świętują. A różnice są duże. Takie spotkania pozwalają zrozumieć obyczaje różnych kultur – tłumaczy prof. Dorota Krawczyk.

Prezydent Tadeusz Truskolaski cieszy się, że tak wielu obcokrajowców studiuje w Białymstoku. – Od wielu lat mamy program Erasmus. Nasi studenci wyjeżdżają do partnerskich uczelni, cudzoziemcy przyjeżdżają do nas. Białystok i nasze uczelnie mogą się zapromować, a jednocześnie młodzi cudzoziemcy zapoznają się z naszą kulturą: polską i podlaską – stwierdza prezydent. I życzy wesołych, spokojnych świąt oraz dobrego nowego roku, zwłaszcza pokoju.

Sami obcokrajowcy studiujący na Politechnice Białostockiej przyznają: – Studia w Białymstoku i na Politechnice Białostockiej to świetne doświadczenie, mamy dużo zajęć i aktywności, uczymy się nowych rzeczy, a ludzie na uczelni są bardzo pomocni. Zaś sam Białystok to miłe miasto, kochamy to. (at)

O idei Christmas Meeting with Pressident mówi dr hab. inż. Dorota Krawczyk, prof. PB, prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej Politechniki Białostockiej:

O tym jak ważne są spotkania ze studentami obcokrajowcami mówi prezydent Tadeusz Truskolaski: