Choroszcz. Szpital psychiatryczny będzie miał nową kuchnię

Grudzień 23, 2020

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

4 mln złotych na budowę kuchni centralnej otrzymał Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choroszczy. Budowa ma rozpocząć się w przyszłym roku.

Od 90 lat (bo tyle sobie liczy szpital) posiłki dla chorych przygotowywane są wciąż w tym samym miejscu – w części budynku nr 47, wchodzącym w skład wybudowanej w drugiej połowie XIX wieku fabryki włókienniczej Moesów.

To zabytkowa budowla. Gruntowny remont, którego pilnie wymaga, musiałby być przeprowadzony obowiązkowo pod nadzorem konserwatora ochrony zabytków i byłby bardzo kosztowny. Tańszym rozwiązaniem okazała się przebudowa sąsiedniego budynku nr 48 – dawnego magazynu techniczno-odzieżowego z lat 50. ubiegłego wieku.

– Mamy już projekt, a nawet pozwolenie na budowę, do tej pory brakowało tylko pieniędzy na rozpoczęcie inwestycji – mówi Ewa Zgiet, dyrektor szpitala. – Liczymy na to, że w najbliższym czasie na konto szpitala wpłyną środki finansowe w kwocie 4 mln złotych, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ponadto złożyliśmy wniosek do Zarządu Województwa Podlaskiego o dofinansowanie inwestycji w kwocie 1 mln złotych z budżetu województwa. Wymagany jest też z wkład własny szpitala, a całkowity koszt szacowany jest na kwotę ok. 10,5 mln złotych.

Przebudowany budynek będzie liczyć blisko 1050 m2, czyli około dwa razy więcej od obecnie działającej kuchni. W dawnym magazynie zostaną m.in. zburzone dotychczasowe ścianki działowe, aby powiększyć główne kuchenne pomieszczenie. Zostaną do niego przeniesione m.in. dwa wielkie kotły do gotowania – 300 i 500 litrowy. Dokupiony zostanie też nowy sprzęt, np. nowe chłodnie, oddzielne dla mięs oraz warzyw i owoców. I, co bardzo ważne, znajdzie się tam miejsce także na bufet dla pacjentów oraz stołówkę dla pracowników.

– Nowa kuchnia to nowe możliwości – cieszy się Eugeniusz Muszyc, szpitalny dietetyk i technolog żywienia. – Będziemy chcieli prowadzić działalność na zewnątrz, czyli sprzedawać nasze posiłki innym firmom, a także uruchomić centrum kształcące przyszłych dietetyków i technologów żywienia zbiorowego.

Zazwyczaj kuchnia szpitala w Choroszczy wydaje około 2 400 posiłków dziennie (śniadanie, obiad i kolacja). Teraz, w czasie pandemii, mniej (około półtora tysiąca), bo mniej jest pacjentów.

Nowe pomieszczenia wraz z całym zapleczem mają zostać oddane do użytku w listopadzie 2022 roku. (mt/mc)