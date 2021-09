Choroszcz. Kierowcy pojadą przebiciem ul. Piłsudskiego przez rz. Horodniankę

Wrzesień 15, 2021

fot. Katarzyna Cichoń

W Choroszczy do użytku kierowców oddana zostanie nowa droga gminna. Chodzi o „przebicie” ulicy Piłsudskiego do ulicy Białostockiej i powstały w tym miejscu most na rzece Horodniance.

W Choroszczy powstała zupełnie nowa przeprawa przez rzekę Horodniankę. Wraz z mostem umocnienie zyskały pobliskie skarpy utrzymujące przebiegające w pobliżu drogi, a miejscowo – również dno rzeki.

W związku z budową mostu, została „dokończona” doprowadzająca do niego ul. J. Piłsudskiego, piesi zyskali chodniki, a miłośnicy jednośladów – ścieżki rowerowe; zmodernizowane zostały również przydrożne rowy wód opadowych. Droga została uzbrojona w sieć kanalizacji deszczowej, wodociągowej, zyskała oświetlenie uliczne oraz monitoring.

Nowa inwestycja pochłonęła ponad 2 mln złotych. Pieniądze pochodziły z Funduszu Dróg Samorządowych, z Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z budżetu gminy.

– Rok 2020 – ze względu na pandemię, nie należał do najłatwiejszych. Mimo to, udało nam się zaplanować, zacząć oraz zakończyć realizację kolejnych inwestycji drogowych, tak jak ta w Choroszczy: łącząca ul. J. Piłsudskiego z Białostocką poprzez most na rzece Horodniance. Cieszę się, że oddajemy naszym mieszkańcom nowe i komfortowe połączenia komunikacyjne. Życzę, by jak najlepiej im służyły – mówi burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. (mt)