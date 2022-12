Choinki od leśników dla krwiodawców

Grudzień 14, 2022

Dawcy krwi otrzymali darmowe choinki prostu z lasu. Już po raz drugi Lasy Państwowe wraz z Narodowym Centrum Krwi przygotowały akcję promującą ideę honorowego krwiodawstwa.W Białymstoku akcja „Choinka dla życia” miała miejsce w środę (14.12) w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie.

Wszystkie osoby, które oddały tego dnia krew (lub jej składniki) otrzymały od leśników drzewko świerka pospolitego. W sumie do rozdania było 200 drzewek w Białymstoku, po 50 choinek w RCKiK w Suwałkach, Bielsku Podlaskim i Hajnówce, a 80 w RCKiK w Łomży. To druga edycja tej ogólnopolskiej akcji.

Choinka kojarzy się ze świętami i prezentami, a krew to dar bezcenny – podkreślał Andrzej Józef Nowak, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. – Leśnicy w ten sposób chcą podziękować za dar krwi – dodał Jarosław Krawczyk, rzecznik RDLPaństwowych w Białymstoku.

Krew jest codziennie potrzebna. – A w skali kraju Podlaskie ma najwyższy wskaźnik liczby donacji na 1000 mieszkańców. Szpitale pracują pełną parą, wydajemy codziennie 200-300 jednostek krwi – tłumaczy dr Dariusz Średziński, z-ca Dyrektora ds. Medycznych RCkiK.

Dla wielu krwiodawców darmowa choinka była niespodzianką. Pan Łukasz krew oddaje już ponad 5 lat. – Zaskoczyła mnie akcja z choinkami. To fajny prezent. Dzieciaki będą miały co robić w weekend – mówił pakują drzewko do samochodu. Pani Agnieszka otrzymała choinkę, tak jak w roku ubiegłym, z kolei pani Beata przyznaje, że to super akcja, a wybrała 2-metrowe drzewko. – Będzie niespodzianka dla dzieci i domowników – cieszy się krwiodawczyni. Natomiast pani Andżelika oddaje oddaje krew od 17 lat. – Dziś wybrałam niewielką, ale gęstą choinkę i jednocześnie zachęcam, by oddawać krew o każdej porze roku – podkreślała.

A już niedługo w białostockim RCKiK rozpocznie się remont i powiększenie sali pobrań. Za kilka miesięcy krwiodawcy będą przyjmowani w komfortowych warunkach. (at)