„Chłopcy” na rozpoczęcie sezonu w Teatrze Dramatycznym

Wrzesień 9, 2022

Teatr Dramatyczny wystawia spektakl „Chłopcy” – próba medialna, fot. Jerzy Doroszkiewicz Teatr Dramatyczny wystawia spektakl „Chłopcy” – próba medialna, fot. Jerzy Doroszkiewicz

W sobotę (10.09) Teatr Dramatyczny w Białymstoku rozpoczyna sezon artystyczny. Na początek premiera „Chłopców” w reżyserii Adama Biernackiego.

Utwór Stanisława Grochowiaka z 1964 r. opowiada o pensjonariuszach, którzy mieszkają w zakładzie opieki prowadzonym przez siostry zakonne. Dziwni, nieokrzesani chłopcy mają swoje marzenia, przyzwyczajenia i przeżywają okresy buntu.

– Ta historia toczy się w zamkniętym miejscu – mówi reżyser Adam Biernacki. – Jest o tym, jak wszyscy chcielibyśmy się z tego miejsca wydostać. Wydało nam się, że po tej epoce covidu, lockdownu, kiedy wszyscy siedzieliśmy w jednym miejscu i nie mogliśmy wyjść, to rodzą się pewne relacje, ciekawe do obserwacji. Akurat ten tekst „Chłopców” jakoś tam się wpasował. Oczywiście musieliśmy zupełnie unowocześnić sztukę, by stała się współczesna i opowiadała o tym, co byśmy być może przeżyli, o naszym pragnieniu, by wyjść z tego miejsca, przeżyć coś wspaniałego, a jest to kompletnie nieosiągalne.

Adam Biernacki już wielokrotnie współpracował z Teatrem Dramatycznym m.in. przy realizacji spektakli: „Cicho…sza…”, „Królewna Śnieżka”, „Emocjałki”, „Migdały i rodzynki. Szkice białostockie”, „Rozkłady jazdy”. Ruch sceniczny w „Chłopcach” opracował Krystian Łysoń. Katarzyna Brochocka zajęła się oprawą muzyczną spektaklu. Natomiast Joanna Jaśko-Sroka przygotowała scenografię i kostiumy.

W spektaklu „Chłopcy” można odnaleźć humorystyczny tekst, śmieszne perypetie oraz błyskotliwie nakreślone postaci, które przeżywają również aktualne problemy.

– Wymyśliliśmy pewną zamkniętą przestrzeń, więc pytamy, gdzie jest ta wolność? Czy poza tą przestrzenią, czy w tej przestrzeni? Pytanie zostaje bez odpowiedzi. Chcemy, żeby każdy zadał sobie pytanie, jakie są granice wolności? – dopytuje Krzysztof Ławniczak, który zagra Kalmitę.

Na scenie pojawią się też: Paula Gogol, Krystyna Kacprowicz-Sokołowska, Katarzyna Mikiewicz, Agnieszka Możejko-Szekowska, Katarzyna Siergiej, Monika Zaborska, Bernard Bania, Patryk Ołdziejewski, Sławomir Popławski oraz Marek Tyszkiewicz.

Siedziba Teatru Dramatycznego przez cały sezon artystyczny będzie nadal remontowana, zatem premiera w sobotę (10.09) o 19:00 i kolejne pokazy „Chłopców” odbywać się będą w Kinie TON. (hk)