Chcieli zarobić, a zostali z niczym. Policja ostrzega: nie dajmy się oszukać!

Czerwiec 8, 2020

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Chcieli zainwestować i szybko się wzbogacić, a padli ofiarą oszustów. 48-latek stracił 58 tys. złotych, a 56-latka blisko 20 tys. złotych. Oboje dali się oszukać osobom podającym się za firmy pośredniczące w inwestycji przy zakupie między innymi kryptowaluty.

Do Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach zgłosił się mieszkaniec Suwałk informując, że w wyniku oszustwa stracił ponad 58 tys. złotych. Z relacji zawiadamiającego wynikało, że w lutym skontaktował się z nim telefonicznie mężczyzna, podając się za przedstawiciela firmy brokerskiej. Mężczyzna dodał, że zajmuje się prowadzeniem kont handlowych, umożliwiających handel między innymi kryptowalutami, które w krótkim czasie gwarantują bardzo duże zyski. Mieszkaniec Suwałk zalogował się na wskazanej stronie internetowej, wypełniając kolejno zamieszczone tam instrukcje. Na podane konto suwalczanin wpłacił też 250 USD.

W niedługim czasie, oddzwonił do niego tzw. „opiekun”, który został przydzielony do sprawy przez „firmę brokerską”. Miał on pomóc 48-latkowi w poruszaniu się po ich platformie, w zawieraniu transakcji, kupowaniu i sprzedawaniu walut. Mężczyzna instruowany był telefonicznie, m.in. gdzie ma się zalogować, na jakiej stronie internetowej. Oszuści zachęcali mieszkańca Suwałk do kolejnych przelewów. Miały go szybko wzbogacić. Po jakimś czasie, suwalczanin został poinformowany, że jego transakcja, podczas której zakupił kryptowalutę bitcoin za kwotę około 10 tys. USD, została zamrożona i aby wyjść z tego „obronną ręką” należy wpłacić kolejne 5 tys. USD. Mężczyzna wpłacił pieniądze, ale po jakimś czasie zażądał od „firmy brokerskiej” zwrotu gotówki. Wówczas poinformowano go, że może żądać odszkodowania, ale musi dokonać kolejnego przelewu. Wówczas 48-latek postanowił o całej sytuacji powiadomić policję.

To nie jedyny przypadek, jaki został zgłoszony suwalskim funkcjonariuszom w ostatnim czasie. Zawiadomienie o podobnym sposobie działania oszustów złożyła też 56-latka. Kobieta straciła niemal 20 tys. złotych. Wcześniej kolejne dwie osoby, które łącznie straciły ponad 50 tys. złotych. (mt/mc)