Chciała być bogata i nie pracować. Straciła około 95 tys. złotych

Sierpień 22, 2022

Fot. Katarzyna Cichoń Fot. Katarzyna Cichoń

Niemal 95 tys. złotych straciła mieszkanka Białegostoku, która dała się nabrać oszustom. 45-latka chciała być bogata i nie pracować. Uwierzyła, że swój cel osiągnie inwestując w akcje, produkty farmaceutyczne i kryptowaluty.

Reklamę o możliwym zainwestowaniu w akcje kobieta znalazła w internecie. Założyła konto na platformie inwestycyjnej i wpłaciła pieniądze. Przestępcy podający się za doradców inwestycyjnych dzwonili do kobiety codziennie, zachęcając do inwestowania. Przekonali ją, że sami mogą pieniądze inwestować. Kobieta zgodziła się zainstalować podaną przez nich aplikację. I wtedy niczego nieświadoma przekazała im wszystkie dane do logowania do konta bankowego.

W ciągu blisko 2 miesięcy oszuści wypłacili z jej konta wszystkie pieniądze. Łącznie niemal 95 tys. złotych. (mt)